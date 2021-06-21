Горняк22: «В конфликты не вмешивался»: Романенко хотел бы сохранить пост спикера

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

Спикер краевого парламента рассказал, хотел бы он сохранить этот пост или нет, почему во всем виновата «Единая Россия» и воруют ли фракции законопроекты

Александр Романенко стал первым после развала СССР человеком, который в Алтайском крае одновременно возглавлял реготделение правящей партии и парламент региона. С одной стороны, это подчеркивало его статус, с другой вызывало шквал обвинений в предвзятости. Накануне завершения созыва работы краевого заксобрания (АКЗС) он рассказал «Толку», ГТРК Алтай и «Политсиб.ру», сумел ли одинаково относиться ко всем фракциям, понравилось ли ему в кресле спикера и кому из депутатов, осужденным по уголовным статьям, он сопереживал.

Этот разговор венчает серию интервью «Толка» с руководителями фракций АКЗС об итогах работы этого созыва (ранее вышли беседы с Александром Молотовым, Марией Прусаковой, Владимиром Семеновым и Сергеем Прибом).

«Удалось не скатится»

– Назовите самое главное достижение текущего созыва и основной провал.

– Алтайский парламент не скатился в своей деятельности в формат политических разборок и внутренней борьбы, хотя подвижки к этому были. И мы видели на примере других регионов или даже наших муниципалитетов случаи, когда возникали такие разногласия, иногда — не между политическими группами, а между законодательным и исполнительным органами власти.

У нас есть примеры и сегодня. Фактически прекращена работа заксобрания в Калманском районе, где семь депутатов сложили полномочия в знак протеста против якобы плохой работы администрации.

У нас ничего подобного не случилось. И я считаю, парламент следовал единственной главной цели — развитию региона и дальнейшему росту благосостояния жителей. Политические заявления, лоббирование, конечно, были и у нас, накануне выборов они звучат еще ярче. Но я считаю, что мы конструктивно поработали и принимали решения, которые были выполнимы и направлены на главную цель.

Но были, конечно, вопросы, которые мы еще не доработали. Первый — низкая доходность населения, второй — создание механизмов, в том числе правовых, для привлечения еще большего объема инвестиций — внутренних и внешних.

Да, в крае инвестиции растут, мы переступили рубеж в 120 млрд рублей в год. Но чтобы экономика развивалась, чтобы мы могли увереннее формировать бюджет, нужна цифра иная — 200-300 млрд рублей. У нас нет полезных ископаемых, крупного проекта, но что-то нужно делать, чтобы инвесторы в регион шли.

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

– Вам лично понравилось руководить АКЗС?

– Заксобрание же — не армия. Мое назначение не было приказом: нравится – не нравится — иди и выполняй. Такое предложение поступило, коллеги избрали. Конечно, мне эта работа нравится. В жизни у меня было три участка работы на руководящих должностях: первый секретарь Павловского райкома комсомола, генеральный директор «Колыванского» и председатель парламента.

– И где больше понравилось?

– Наверно, работа на сельхозпредприятии. Она ближе к людям. И главное знаете что: ты сегодня принимаешь решение — а завтра уже видишь результат: в литрах молока, центнерах пшеницы и т. д.

На месте спикера работа на более длительную перспективу. Сегодня говорим, например, о газификации, но понимаем, сколько сил и времени нужно будет потратить, чтобы этот процесс завершить. Но тем не менее эта работа захватывает.

– Вы считаете себя хорошим спикером?

– Я не буду давать сам себе такую оценку. Ее дадут коллеги и жители края. Скорее, покритикую — я знаю, в чем не дорабатываю. Есть ряд факторов внутреннего и внешнего порядка, которые не дают возможности выполнять обязанности наилучшим образом. Например, пробелы законодательства. Я не говорю — регионального, тут бы мы поправили, а вот федерального — да.

– Считается, что один из принципов хорошего руководителя — одинаковое отношение ко всем сотрудникам. Можно ли сказать, что у вас было такое по отношению ко всем фракциям?

– Меня сначала избрали председателем парламента, затем секретарем регионального отделения «Единой России» («ЕР»). На первых порах превалировало чувство, что я должен создавать какие-то тепличные условия для партии, которая меня выдвинула и поддержала. Но потом понял, что ошибаюсь.

Спикер — это человек, которому депутаты доверили просто руководить теми мероприятиями, которые парламент проводит. Председатель должен равноценно относиться ко всем. Я считаю, что сегодня я сумел побороть в себе это чувство и одинаково относиться ко всем.

«Не соревнуемся с губернатором, кто главнее»

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

– Один из руководителей оппозиционных фракций сказал, что ваш стиль управления был разным во время губернаторства Карлина и Томенко. Вы считаете такое мнение справедливым? Что для вас изменилось со сменой главы региона?

– У Виктора Петровича демократичный стиль управления, когда человек не просто руководит, но и дает руководить другим — в плане и внесения инициатив, и несения, конечно, за них затем ответственности. Это имеет место не только в работе правительства, но и в заксобрании.

У нас сегодня соревнования, кто главнее — нет. У нас есть высшее должностное лицо края. Виктор Петрович Томенко. Он регулирует деятельность правительства и где-то, наверно, формирует политику в части работы заксобрания.

Что касается стиля моего управления, то я, наверно, навыков набрался. Первые два года было тяжело, многого не знал. Сейчас появилась уверенность, результативность, что дает возможность менять и подходы, и форматы своего руководства.

– У вас не было с Томенко момента притирания?

– Никогда. Я коммуникабельный человек, но знающий границы дозволенного для руководителя парламента. Я же понимаю, что у каждого из нас есть свои полномочия.

«Не намерен, но хотелось бы»

– Ваш предшественник избрался в Госдуму. А у вас есть такие амбиции?

– Я никогда не ставил такие цели и твердого желания идти работать в Госдуму у меня нет. Я человек больше семейный, привязан к своей территории. Если честно, я не очень люблю Москву — за сложности проживания в ней, я это сложно переношу. Буду работать здесь.

– Намерены ли вы сохранить пост председателя парламента?

– Скажу так — не намерен, но хотелось бы. Для этого нужно сначала избраться в новый состав. Если коллеги мне доверят этот пост, то я им буду очень обязан и приложу максимум усилий, уже имея определенный опыт, продолжать работать на реализацией целей и задач, которые мы поставили.

«ЕР» во всем виновата

– На прошлых выборах «ЕР» показала слабый результат среди регионов России. Есть ли риски повторить его?

– Что значит слабый результат? Четыре депутата-одномандатника от края представляют «Единую Россию». Регион никогда не имел такого представительства в Госдуме по партийному списку — еще четыре депутата. Мы имеем конституционное большинство в АКЗС.

Конечно, 35%, которые мы набрали в 2016 году, это значительно ниже, чем по России. В конце 2015-го года поддержка «ЕР» в крае была 40-42%. Но к выборам 2016-го года почему-то скатилась до 35%. Но тогда, напомню, было время окончания сложного кризиса, который ударил по многим отраслям. Я помню, что на встречах с избирателями не всегда находился, что сказать и ответит.

В этом году социологию мы провели. На старте кампании — весной — 29% избирателей поддерживали партию в Алтайском крае. Но я не сомневаюсь, во всяком случае мне очень бы хотелось, чтобы наши кандидаты, которые сейчас пойдут на 68 округов, рассказали, донесли до людей, что за пять лет сделал партия, органы госвласти и какие цели и задачи мы ставим перед собой.

Мне хотелось бы, чтобы процент был гораздо выше. Цель поставлена амбициозная — набрать 40-45%. Я понимаю, что это будет очень тяжело, возможно, трудно достижимо. Но уверен, что жители региона нас поддержат.

Да, «ЕР» есть за что критиковать. За пенсионную реформу будут точно. Но нужно было то решение принимать? Да. Оно было выстрадано правительством России — на основании мирового опыта и практик.

Есть вопросы по уровню зарплат. У нас средняя — 30 тысяч рублей, в Москве — 95 тысяч. Кто виноват? «Единая Россия». Да мы ж не отказываемся.

Плохие дороги в Рубцовске. Кто виноват? «Единая Россия». Последние случаи — упала закупочная цена на молоко или в Волчихе дрова не дают. Тоже, конечно, мы виноваты.

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

Я говорю коллегам: жители говорят то, что они думают в отношении органов власти. А за ними стоят фракции и общий бренд — «ЕР». Вот и выходит, что мы во всем виноваты. Наверно, плохо работаем. Но мы все сделаем для того, чтобы это исключить. Получится или нет — трудно сказать. Некоторые задачи только нашими руками решить трудно.

– Как вы оцениваете свои риски в связи с тем, что вам придется отвечать за результаты кампании? В прошлый раз Трофимову пришлось ответить.

– Ну что ж — если результаты будут провальными, то надо будет отвечать. Могу принять и самостоятельные решения. Я готов к этому. Надо быть честным.

«Не превращайте сессию в бардак»

– В самом начале созыва конфликты случились почти во всех оппозиционных фракциях. Тогда говорили, что это «происки» руководства региона. Так ли это? И в чем вы видите причины того, что оппозицию в АКЗС «штормило»?

– Вы правильно говорите. Не буду называть фракцию, о которой идет речь. Мне даже был звонок от одного из руководителей фракции Госдумы: дескать, что вы делаете? На что я ответил: «Ребята, вы о чем? Это дела самой фракции. И если во фракции нет утвержденного положения и правил того, как они будут работать, но при чем тут руководители парламента или правительства?».

(Речь идет о ситуации, когда несколько членов КПРФ взбунтовались и сняли с руководства Марию Прусакову. АКЗС их поддержал. Позже Прусакова доказала неправомерность ее снятия с должности в суде. Во фракции произошел раскол и часть ее членов исключили из партии).

Я и Марии Николаевне говорил, что никто никаких решений по ним не принимал. Хотя у нее в душе, наверно, осталось мнение, что это Александр Алексеевич принял решение. Но я его принял на основании экспертного заключения комитета по правовой политике, который счел решение членов фракции а) правомерным и б) юридически правильным. Позже все вернулось на круги своя, и фракция работает.

Также и в других объединениях. Есть внутренние течения, установки конкретных кандидатур на избирательных подмостках, есть моменты несогласия и принятия политических решений. Но руководство ни парламента, ни правительства никоим образом в этом не участвовало.

– Вы не вмешивались?

– Нет, никогда, и не буду этого делать.

– Парламент — место для дискуссий?

– У меня две твердых позиции. Первая — если уж вы стали парламентской партией, а таких у нас четыре, то уходите с площадей, с улиц, отстаивайте свои политические интересы именно в парламенте, для того он в том числе и создан.

Вторая — когда мы рассматриваем конкретные вопросы, не нужно приплетать другие. Скажем, если мы рассматриваем тему школьного питания, то при чем тут проблемы организации местного самоуправления?

Зачем при рассмотрении вопросов начинать себя рекламировать? У нас специально есть 15 минут в конце каждой сессии, отведенные для высказываний, суждений. Камеры не выключаются, трансляция тоже — говорите хоть о чем, никто не возбраняет. Но сессию не нужно превращать в бардак.

«Никто ничего не ворует»

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

– Оппозиция нередко обвиняет «Единую Россию» в том, что она ворует их законопроекты. Было ли воровство идей?

– Приведу пример сегодняшнего дня. Фракция «Справедливая Россия», идя на выборы, выходит с инициативой по серьезной, социально значимой, финансово объемной теме — предоставление бесплатных земельных участков многодетным семьям. И предлагает с 1 января 2022 года выдавать денежные компенсации взамен участков, и правительство само должно решить, как, на каких условиях и сколько.

То есть чисто рамочный закон. Я попросил Александра Владимировича, правительство встретиться. Такая встреча произошла. Оказалось, что вопрос не стоит на месте, правительство им занимается. Нашли консенсус — фракция законопроект сняла.

Я не исключаю, что завтра будет внесен законопроект правительством или губернатором, но он уже будет с конкретным финансовым ресурсом, проработан.

Но формулировку «своровали» в этой ситуации я не считаю правильной. Никто ни у кого ничего не ворует. Я благодарен коллегам, которые поднимают те или иные темы. Да, не все принимаются. Но не потому, что мы просто против, а потому, что или нет финансовых ресурсов, или есть другие формы решения вопросов, которые находятся в разработке.

«Испытывал недоумение и раздражение»

– Насколько серия уголовных дел против депутатов «ЕР» ударила по имиджу АКЗС? Вы лично как к таким ситуациям относились?

– Дистанцировать себя от этого невозможно. Это же коллеги мои, что греха таить — некоторые и хорошие знакомые. Лично у меня по некоторым уголовным делам складывается, с одной стороны, недоумение, с другой — сопереживание, а есть и момент раздражения — как человек мог такое допустить.

То, что это складывается отрицательно на имидже АКЗС, несомненно. Но здесь есть интересный момент. Если взять в целом серию уголовных дел, в том числе и депутатов, то ведь они все похожи, но почему-то именно когда обвиняется депутат да еще если он — не дай бог — из «ЕР», – то всё, сразу особая окраска, подтекст.

– Одним из таких депутатов оказался Всеволод Кондратьев. Но он стал тем редким случаем, когда за него решили заступиться некоторые его коллеги-депутаты, заявив, что он не виноват. Это показатель чего?

– Когда я говорил о недоумении, то имел ввиду и его. Дело запутанное, серьезное, оно, наверно, связано еще и с внутренними взаимоотношениями, которые складывались внутри строительной компании, где работал Кондратьев. Суд, конечно, разберется. Но есть самые разные размышления по поводу его дела.

– Вы, возможно, еще и дело Тепловой имели ввиду, говоря о собственных эмоциях?

– Да. Неоднозначное дело. Я ее давно знаю, и когда узнал, что случилось, некоторые аспекты ее уголовного дела, то испытал чувство сопереживания. Суд есть суд, но чувство у меня такое есть.

«Попахивали популизмом»

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

– Кого из депутатов вы бы назвали самым активным в вопросе законотворчества?

– Здесь я бы назвал, скорее, фракции и комитеты. Очень активна фракция ЛДПР во главе с Владимиром Владиславовичем Семеновым. Некоторые из их инициатив мы принимали. Например, именно в ЛДПР рождалась инициатива по вопросу о 25%-й надбавке к пенсии людям, которые проработали в сельском хозяйстве, а потом переехали в город.

Трижды мы выходили с этой инициативой на федеральный уровень. Последний раз — уже все четыре фракции АКЗС к ней присоединились. Слава богу, Госдума такое решение приняла. Конечно, не только благодаря нам, поток таких инициатив, думаю, шел со всей России. Но тем не менее.

Много инициатив идет от «Справедливой России». Но здесь я покритикую Александра Владимировича Молотова, ее руководителя. Инициатив много, но таких, которые идут вразрез возможностям края или не работают на упомянутую мной выше главную цель. Пусть не обижается Молотов, но некоторые их предложения попахивают политическим популизмом и решением их интересов как фракции.

Я не буду говорить о «Единой России» – инициатив у нее много, но могут понять неправильно, скажут, что рекламирую свою партию.

Главный, кто идет впереди в линейке по законодательным инициативам, — губернатор. Но он не депутат.

«Что мешает депутату вклинить себя»

– Сегодня обсуждается тема принятия закона о наказах избирателей. Как вы относитесь к этой инициативе?

– Да, тема была злободневная. Я в начале созыва даже был ее сторонником. Соответствующий законопроект у нас лежит. Но мы отложили пока его рассмотрение. Исходим именно из нынешней ситуации.

Приведу просто цифры. 20 млрд рублей мы в 2020 году направили на реализацию нацпроектов, значительная часть была направлена на стройки и ремонты. Около 9 млрд — это наша инвестпрограмма. 13 млрд — региональный дорожный фонд. Около 1 млрд — программа поддержки местных инициатив. Еще порядка 1 млрд рублей мы тратим на модернизацию в системе ЖКХ.

То есть большой объем средств направляется на строительство и ремонты инфраструктуры, соцобъектов. И вклинивать сюда еще депутатов со своими наказами, я считаю, неправильно. Что мешает депутату при таком объеме средств вклинить себя?

Пусть он скажет, что готов отвечать за реализацию какого-то проекта — вести его, контролировать исполнение. У нас большие сложности именно в этом вопросе – контроля. Скажем, в Бийске в прошлом году завалили работы по созданию комфортной среды именно из-за недобросовестности подрядчика.

Есть вопросы, связанные с реализацией инвестпрограммы края, — мы нередко просто не успеваем в наш короткий весенне-летний период: и проект изготовить, и экспертизу пройти, и конкурс провести, и еще и работы произвести.

Я считаю, что наше решение — не нагружать органы исполнительной власти решением еще и какого-то отдельного проекта от депутата — верное. Нужно встраиваться в уже ведущуюся работу. Сегодня главная задача — даже не где найти, как их в полном объеме эффективно использовать.

«Полномочия остались, денег не хватает»

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

– За последний год в нескольких городах и районах Алтайского края обозначались проблемы с властью на местах, возникали конфликты. На ваш взгляд, внутренняя политика в регионе потеряла контроль, управляемость? Какую роль в этом могли сыграть депутаты, особенно из фракции ЕР? В чем была их и ваша «управляющая роль»?

– На мой взгляд, конфликтов нет. Есть некоторые моменты, которые негативно влияют на то, о чем вы говорите. Во-первых, мы неоднократно говорили, что надо серьезно задуматься об организации муниципальной службы в крае. В том числе на последнем отчете губернатора. Виктор Петрович тут же вышел с инициативой повысить зарплаты муниципальным служащим на 15%. Но это совершенно недостаточный объем. Должность, например, главы до того серьезная, ответственная, что она должна быть соответствующе оплачиваемой.

Проблема кадрового обеспечения — главная, которую мы пока не можем решить.

Есть ряд вакантных должностей глав в районах. И конкурсы подолгу подходят. И не всегда выигрывают те люди, которые готовы, могут решать все вопросы. Подчас приходят и случайные.

Есть и финансовая сторона вопроса. Мы выделили на места сумму, которая никогда не направлялась, — 40 млрд рублей. Но если посмотреть на финансирование вопросов именно местного значения, на деньги, которые будут в кулаке у главы и которыми он лично может распоряжаться, вот тут, конечно, вопросов еще много.

Полномочия остались, денег не хватает. Недовольство растет, люди чувствуют растерянность, неудовлетворенность от итогов своей работы. И уходят. А кем занять — не всегда понятно.

Но говорить о том, что есть какая-то брешь, грань недопонимания между органами управления края и муниципалитетов, считаю, неправильно.

Что еще рассказал?

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

О зарплатах педагогов

– Я считаю, что мы все равно когда-нибудь придем к тому, что заработная плата педагогов в Москве и в Алтайском крае будет равна. Она не должна быть средней по экономике какого-то региона. Ведь педагог в крае совершенно не виноват в том, что средняя зарплата по региону здесь 30 тыс. рублей, а в Москве — 95 тыс. Эти вопросы нужно решать на федеральном уровне. Нам собственных ресурсов на это никогда не хватит, конечно.

О критике Гилева депутатами

– Иван Васильевич (Гилев — министр строительства и ЖКХ) возглавляет министерство, которое ведает важными вопросами работы народного хозяйства и курирует вопросы, которые напрямую касаются населения.

Прежде всего, реформа ТКО. По этому поводу критиковать его можно и сегодня. Хотя не во всем он виноват. Я на последнем аппаратном попросил Альберта Анатольевича (Лунева — главу экономического комитета АКЗС) разобраться в таком вопросе. Я был в Славгороде, Яровом недавно, да и в Барнауле это регулярно бывает — подъезжает мусоровоз, вываливает бак и уезжает, оставляя на земле все, что нападало вокруг.

Регоператор говорит — «это не моё», орган местного самоуправления — тоже «не моё, прокурор придет погрозит пальчиком, что тратим деньги не на свои полномочия». Так что нужно изучить вопрос и, возможно, что-то законодательно подправить. А виноват кто? Ну, конечно, Иван Васильевич.

Или вопросы отопления, газификации, водоснабжения, строительства. Все непростые. Так что теперь? Коль занимал такую должность, терпи теперь, Иван Васильевич.

ТОЛК