Горняк22: Крупный застройщик Барнаула начал проектировать огромный микрорайон у Оби

Вид на Барнаул с Оби Фото: Владимир Гордейчик

Строительная компания «Жилищная инициатива» планирует развернуться в «старом» городе около реки и для этого готовит проект планировки микрорайона

Вдоль Оби планируется построить большой микрорайон. Об этом на заседании Общественной палаты Барнаула 10 июня рассказал генеральный директор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. Как уточнил он для «Толка», речь идет примерно о 80 га земли.

Предприниматель подтвердил, что приступил к разработке проекта планировки территории, которая граничит с берегом Оби. Он не назвал точных ориентиров, отметив, что находится только в начале своей работы. Однако застройщик настаивает: эту части города надо населять людьми.

18 июня, 8:03

Проект нового ЦУМа может совершить переворот в работе градосовета Барнаула

Работу градостроительного совета привели в соответствие закону: он может только давать рекомендации, а не заставлять соблюдать их

«Сейчас территория Речного вокзала и прилегающая к ней – депрессивное место. А когда-то оно было наполнено людьми. Мы постепенно возвращаем сюда народ: восстановлен и работает Старый базар, улица Мало-Тобольская. Но тут надо строить жилье», – считает застройщик.

По словам Юрия Гатилова, на выбранном им участке планируется полноценный микрорайон с соцобъектами. В том числе тут предусмотрены две школы. А учебные заведения, как заметили на заседании Общественной палаты, крайне нужны этой части города. Имеющиеся в шаговой доступности заполнены, а остальные расположены слишком далеко.

Предприниматель сообщил, что о набросках и первых расчетах по застройке территории у Оби можно будет говорить только осенью. Далее проектировщики должны будут защитить проект планировки на градостроительном совете и пройти экспертизы. После этого можно будет готовить застройку отдельных участков.

Что происходит с местом у Оби

Напомним, что около Оби сейчас построены ЖК «Аквамарин» и «Новая пристань» (ГК «Сибирия»). Последний проект у этого застройщика перекупила «Жилищная инициатива», зарегистрировав под проект новое юрлицо «Родные берега». Также Гатилову принадлежит еще один небольшой участок у Оби.

Кроме того, в перспективе – реализация двух проектов.

Строительство жилого комплекса с общественно-деловой функцией на территории Речного вокзала. Это проект группы компаний «Селф» Нодара Шонии. Он находится на стадии маркетинговых изучений и геологических изысканий грунта.

Частичная засыпка части реки, которая получила историческое название Ковш. Сейчас минприроды Алтайского края разыгрывает аукцион на подбор подрядчика, который возьмется создать тут искусственный земельный участок. Потенциальный претендент – предприниматель Андрей Загарин – говорит, что хотел бы построить тут несколько высотных панельных домов.

Однако общественность уже отреагировала на последний проект. Люди говорят о том, что город может лишиться уникальной рекреации, которая сложилась исторически. Ее можно было бы превратить в место отдыха для горожан и для этого нужно только очистить территорию.

ТОЛК