Горняк22: Этим летом в Алтайском крае наблюдается аномальное количество мошек

Мошки. Комары Фото: pixabay.com

Особенно докучают мошки жителям Барнаула и окрестностей – они жалуются, что даже в центре города спасения от мошкары просто нет

Этим летом Барнаул атаковали мошки, однако пик численности их пока даже не наступил, предупреждает доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова в беседе с amic.ru. Более того, уже сейчас, по мнению ученого, численность мошек можно считать аномальной, а пика она достигнет лишь к середине июля.

«Живем в Железнодорожном районе Барнаула, в частном доме. Мошки атаковали – побыть на улице не дают вообще, причем у нас и участок обработан, и рефтамидом брызгаем – их ничто не берет», – рассказала жительница Барнаула.

Мошки – более опасные, чем комары насекомые, свою активность они, как правило, проявляют вечером, но могут кусать и днем. Кусает мошка не так как комар – она выгрызает кусочек кожи и оставляет свою слюну, ранка потом отекает, чешется. Врачи даже предупреждают, что справиться с ранками люди не всегда могут самостоятельно – нужно обращаться за медпомщью.

Специалисты советуют: чтобы не кусали мошки, кожу следует обрабатывать кристаллическим ванилином – его разводят с водой и наносят на кожу, он продается в любом продуктовом магазине в разделе специй. Хорошо помогает и масло гвоздики – его можно купить в аптеке.

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