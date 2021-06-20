Горняк22: Жители Алтайского края продолжают активно покупать квартиры в новостройках

Новостройка Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Специалисты говорят, что за пять месяцев текущего года в Алтайском крае купили уже более пяти с половиной тысяч квартир в новых домах

Жители Барнаул и Алтайского края не теряют интереса к вложению средств в квартиры в строящихся домах, об этом свидетельствуют данные пресс-службы Управления Росреестра по Алтайскому краю, которые приводит «Алтайский портал недвижимости».

Так, за пять первые пять месяцев текущего года выросло количество сделок с привлечением ипотечного кредитования. В прошлом году их было за такой период 18 тысяч, в этом – уже более 19,5 тысяч.

Больше всего новостроек купили в апреле – 1420 сделок, в мае количество сделок упало – но, скорее всего, это связано с длительными праздниками. А всего за пять месяцев в крае куплено более 5,6 тысяч квартир в строящихся домах, а за этот период прошлого года было всего 3,5 тысячи.

Также, по данным Ростреестра, в регионе продолжает расти количество сделок по регистрации прав на недвижимость и землю в электронном виде.

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