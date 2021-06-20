Горняк22: Известный писатель и сценарист Слава Сэ умер от коронавируса

Слава Сэ Фото: https://vk.com/kogdaytonet4erepaxa

Вячеслав Солдатенко, известный российским читателям как автор Слава Сэ («Сантехник, его кот, жена и другие подробности») скончался от осложнений после COVID-19

Писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко скончался в Риге, ему было 52 года. В начале месяца он попал в реанимацию Центральной больницы Риги с тяжелой формой коронавируса. Об этом говорится в его фанатской группе «Слава Сэ и окрестности» в соцсети «ВКонтакте».

Слава Сэ приобрел писательскую славу после того, как начал публиковать коротки заметки и рассказы в своем блоге, позже объединив их в сборник рассказов, который и сделал его известным.

Кроме того, Солдатенко был соавтором российского комедийного фильма «Джентльмены удачи» 2021 года. Поклонники вспоминают о нем как о «милом, смешном и очень талантливом человеке».

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