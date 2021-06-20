Горняк22: «Спасаете жизни»: власти Алтайского края поздравили медиков с праздником

Поликлиника. Алтайский край Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Самые лучшие пожелания – всем, кто помогал бороться с коронавирусном инфекцией в этот сложный год, и продолжает это делать до сих пор

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили медицинских работников региона с профессиональным праздником.

Они выразили чувство признательности и ответственности за тяжелый труд врачей в год, «когда человек в белом халате стал символом героизма». Даже в период пандемии, медики края не останавливали работу и оказание помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

По словам губернатора, в ковидных госпиталях медработники работали и работают в тяжелых условиях – в защитных костюмах они выдерживают многочасовые смены.

«Каждый день, спасая людей, вы продолжаете рисковать собственными жизнями. Низкий вам поклон за самоотверженный труд и верность долгу!»

Глава города Барнаула Вячеслав Франк также поздравил врачей и медицинских работников с профессиональным праздником и попросил не забывать «о всех, кто приходил на помощь в трудную минуту». По его словам, только за этот год бригадами скорой медицинской помощи Барнаула отработано почти 800 тысяч вызовов – «и за каждым из них стоит человеческая жизнь».

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