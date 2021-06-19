Горняк22: В Барнауле в августе откроют центр общения с животными
Собака Фото: pixabay.com
Для этого территорию приюта максимально благоустроят — заменят вольеры, починят уличное освещение, обустроят площадки для выгула животных и зелёную зону
Барнаульский приют для животных «Ласка» намерен запустить в городе зооцентр, с обитателями которого посетители смогут проводить время. Об этом сообщает газета «Вечерний Барнаул».
По данным издания, на создание площадки организация намерена направить средства президентского гранта – около 3 млн рублей.
Для зооцентра территорию приюта максимально благоустроят — заменят вольеры и будки, починят забор и уличное освещение, обустроят площадки для выгула животных и зелёную зону с беседками.
Сейчас в «Ласке» содержится 800 кошек и собак, а также четыре лошади.
Гости зооцентра смогут поиграть с животным, взять мастер-класс у дрессировщика, отдохнуть на природе и стать волонтером. Откроют площадку в августе.
Ранее «Толк» рассказывал о том, что муниципалитеты Алтая хотят освободить от обязанности ловить бездомных животных.