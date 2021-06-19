Горняк22: Авария с участием нескольких автомобилей произошла в Барнауле

Место ДТП Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

При каких обстоятельствах случилось дорожно-транспортное происшествие – пока не известно. На месте работала бригада скорой помощи

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла вечером 17 июня на улице Юрина, в районе поликлиники № 4.

Здесь столкнулись как минимум четыре автомобиля, ехавшие в попутном направлении. На месте работали бригада скорой помощи и полиция.

Ранее стало известно, что Infiniti и Lada жестко столкнулись в ДТП на алтайской трассе.

ТОЛК