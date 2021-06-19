Горняк22: В Новосибирске 15-летний подросток утонул в озере на глазах друзей

Место происшествия Фото: СУ СК по Новосибирской области

По словам друзей, мальчик жил с матерью и старшей сестрой. Раньше он занимался борьбой, но плавал не очень хорошо. В день происшествия он сказал ребятам, что употреблял слабый алкоголь

В Новосибирске в озере нашли тело ранее пропавшего без вести 15-летнего подростка, – сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 16 июня в полицию поступило заявление о пропаже ребенка. Сразу же были организованы поиски. На следующий день тело подростка без признаков насильственной смерти нашли в озере около жилмассива «Радуга Сибири».

По словам одного из друзей погибшего, в тот день на озере они были вместе и он видел, как подросток начал тонуть, – сообщает NGS.

«Я видел, как он плыл по кругу и уже подплывал к берегу. Плыл очень медленно, греб руками так, словно бил по воде. Потом перестал плыть, заткнул правой рукой нос и погрузился под воду. Я подождал секунд 20, когда он выплывет. Я крикнул друзьям. Парни тут же поплыли искать Андрея, но не нашли», – рассказал он.

Подросток добавил, что примерно через 10 минут они вызвали МЧС и продолжили искать друга.

«Думали, что шутит. Он не кричал, не звал на помощь. Вдохнул воздух и погрузился под воду. И не всплыл», – рассказал очевидец.

Ранее «Толк» сообщал, что девятилетняя туристка из Воронежа утонула в Чемале. Во время прогулки девочка приблизилась к реке, чтобы помыть руки, и упала в воду.

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