Горняк22: Автотуристка из Барнаула попала в ДТП на пути к Телецкому озеру

Место ДТП Фото: ГУ МВД РФ по Республике Алтай

По какой-то причине женщина не справилась с управлением, и ее автомобиль-кроссовер съехал с дороги, едва не врезавшись в скалу

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля жительницы Барнаула произошло в Чойском районе соседней Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент случился 16 июня около 13.30 на 100-м километре Телецкого тракта – в кювет съехал Kia Sportage, едва не врезавшись в скалу.

Выяснилось, что 49-летняя женщина-водитель двигалась в сторону Телецкого озера и не справилась с управлением.

С места аварии в больницу доставили 53-летнюю женщину – пассажира иномарки. Госпитализация ей не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле произошла авария с участием нескольких автомобилей.

ТОЛК