Горняк22: В Крыму ввели режим ЧС из-за двухмесячной нормы осадков

Наводнение Фото: pixabay.com

По последним данным, в Крыму подтоплено пять муниципальных образований. Наибольший ущерб стихия нанесла Керчи, где подтоплено свыше 200 домов

В Республике Крым ввели режим ЧС регионального масштаба после ливней на востоке полуострова, заявил глава региона Сергей Аксенов, – сообщает «РИА Новости».

«Комиссии по ликвидации ЧС приступят к работе сразу после того, как сойдет вода. Одна комиссия будет определять размер ущерба. Вторая комиссия – причины подтопления. Главное – в краткосрочной перспективе оказать всем помощь», – отметил он.

В ночь на 17 июня сильные дожди обрушились на восток региона. За ночь в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). Подтоплено село Приозерное. Центральные улицы Керчи оказались затоплены из-за сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме. Подтопило больницу № 1.

Часть города обесточена, частично нет водоснабжения. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключили из-за обрывов и повреждений линий электропередачи. В город экстренно выехали глава Крыма Сергей Аксёнов и премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

В Ялте из-за продолжительных дождей вышла из берегов река Водопадная. Началось подтопление хозяйственной зоны, поэтому город может остаться без света. По словам главы города Янины Павленко, больницы и другие социальные объекты не подтоплены. В городе организованы бригады для ликвидации последствий, – сообщает ТАСС.

В региональном МЧС сообщили, что на востоке Крыма эвакуировано около 900 человек, подтопленными оказалось более 300 домов.

Дожди продолжают идти в Симферополе, Алуште, Севастополе, Ялте и Евпатории. По прогнозам, ливни прекратятся во второй половине 18 июня после смещения циклона на юго-запад.

Ранее «Толк» сообщал, что в барнаульском Затоне сняли режим повышенной готовности из-за паводка. Уровень воды в Оби стал снижаться.

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