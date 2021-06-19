Горняк22: Источник сообщил, кто «сдал» алтайского министра транспорта Дементьева

Сергей Сивец Фото: altai-ter.er.ru

Якобы депутат рассчитывал на сделку со следствием по собственному уголовному делу и изобличил чиновника в обмен на смягчение наказания

К делу обвиненного во взятке экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева предположительно может иметь отношение депутат краевого заксобрания от партии «Единая Россия» и начальник Северо-Восточного ДСУ Сергей Сивец, сообщает «АиФ-Алтай» со ссылкой на собственные источники.

По данным ресурса, именно последний якобы изобличил главу ведомства, находясь под следствием по собственному уголовному делу экономического характера в расчете на смягчение наказания. Сообщается, что депутат мог заключить досудебное соглашение.

Издание предположило, что взятка была откатом от новоалтайской дорожной организации «Бриз-Запад», интересы которой представлял Сивец. Якобы, он лично заносил деньги двумя частями в кабинет Дементьеву в подарочной упаковке.

При этом в статье говорится, что расчет депутата на досудебное соглашение в итоге не сработал, и Сивец «пойдет под суд по общим основаниям».

О возбуждении дела против Александра Дементьева стало известно 11 июня. По данным регионального управления следкома, деньги министр получил за общее покровительство от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки. По данным СМИ, речь идет о компании «Бриз-Запад»

За месяц до задержания Дементьев покинул пост в связи с переездом в другой регион. Экс-чиновника отправили под домашний арест. Свою вину он уже признал.

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