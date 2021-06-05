Горняк22: Опубликован момент падения бутылки на ребенка возле барнаульской многоэтажки

Фото: скрин "Инцидент Барнаул"

На кадрах видно, как ребенок проходит мимо дома. В какой-то момент ему на спину падает бутылка. От испуга он пытается встать, но постоянно падает

Камеры видеонаблюдения засняли момент падения пятилитровой бутылки на подростка возле барнаульской новостройки, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что после ЧП мальчик сразу попытался встать, однако ему удавалось это с трудом. Вскоре рядом появилась компания подростков, один из них попытался к нему подойти, но пострадавший побежал.

После случившегося мальчика госпитализировали – у него диагностировали перелом позвоночника и ушиб головы.

Напомним, инцидент произошел вечером 2 июня в Барнауле – 11-летний ребенок пострадал при падении бутылки с балкона барнаульской 15-этажки.

ТОЛК