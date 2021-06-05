Горняк22: Алтайские росгвардейцы спасли детский дом от подступающего огня
Росгвардия Фото: 22.rosguard.gov.ru
Сотрудники первые прибыли на место пожара и своими силами начали эвакуировать людей и тушить возгорание. Жертв удалось избежать
Сотрудники Росгвардии в Павловске эвакуировали детей из детского дома, которому угрожал пожар, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Во время патрулирования сотрудники заметили дым в районе соцучреждения. Приехав на место, они увидели, что рядом горит частный дом с хозпостройками.
Росгвардейцы сообщили о пожаре в полицию и МЧС и начали эвакуацию детей на безопасное расстояние. После этого они вместе с сотрудниками детдома до приезда пожарных начали тушить возгорание.
В результате происшествия сгорели хозяйственные постройки и часть веранды жилого дома, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали заключенного, сбежавшего из алтайской колонии.