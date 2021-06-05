Горняк22: Трое детей погибли при обрушении плиты строящегося дома в Воронеже

Место происшествия Фото: Прокуратура Воронежской области

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели детей. Под свой контроль взяла дело областная прокуратура

В Воронежской области в селе Копанище двое мальчиков 12 лет и один восьмилетний погибли при обрушении плиты недостроенного частного дома, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, вечером 3 июня, когда мальчики находились в недостроенном и заброшенном доме, произошло обрушение бетонных перекрытий, из-за чего дети оказались под завалами. Спасатели извлекли их тела без признаков жизни.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура области взяла на контроль ход проверки по факту гибели детей.

В администрации Лискинского района заявили, что владелец дома, где погибли дети, неоднократно получал предупреждения от властей, сообщает ТАСС.

Ранее «Толк» сообщал, что уголовное дело о гибели двух детей из Новоалтайска приостановили. На данный момент следствие не может стопроцентно сказать, кто виновен в гибели подростков.

ТОЛК