Горняк22: Пьяный бийчанин разбил машину курьера и украл посылки с косметикой

Авто. Кража Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Мужчина признался, что был пьян и его привлекли коробки, лежащие в автомобиле. Недолго думая, он разбил стекло и унес их

Утром 4 июня в Бийске 22-летний курьер обнаружил, что у его автомобиля разбиты стекла и похищены посылки, которые он планировал отвезти в соседний район, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Всего пропало семь коробок с косметикой на сумму около 19 тыс. рублей. Тогда он обратился за помощью к правоохранительным органам.

Сотрудники полиции нашли и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний местный житель. Сам он признался в содеянном и рассказал, что, находясь в пьяном виде, заметил коробки в салоне и решил их украсть. Он рассказал, что спрятал неподалеку неподалеку, а потом пошел выпивать дальше. Теперь полицейские ищут пропавшие коробки, так как подозреваемый не может вспомнить, где их оставил. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина украл дорогие кроссовки из магазина, оставив взамен свои.

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