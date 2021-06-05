Горняк22: В Воронежской области подросток сядет на девять лет за убийство девочки

Место происшествия Фото: СУ СК по по Воронежской области

Подсудимый будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Следователи установили, что обвиняемый и ранее совершал с потерпевшей насильственные действия сексуального характера

В Воронежской области суд признал 17-летнего подростка виновным в надругательстве над девятилетней девочкой и её убийстве. Его приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что вечером 25 мая 2020 года в селе 2-е Никольское девочка ушла из своего дома в неизвестном направлении и пропала. В полиции о исчезновении ребёнка стало известно только 27 мая 2020 года. Позже следователи задержали 16-летнего соседа пострадавшей, который сознался в преступлении.

По данным следствия, 25 мая 2020 года подсудимый привел ребёнка в заброшенный дом, где совершил с ней насильственные действия сексуального характера. После этого он задушил девочку, чтобы она никому ничего не рассказала. Подросток спрятал тело погибшей под досками пола и скрылся с места происшествия, но через некоторое время вернулся, чтобы перепрятать тело в находившийся там сундук.

Суд признал обвиняемого виновным по статьям 105 УК РФ (убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ранее «Толк» сообщал, что 14-летней школьнице предъявили обвинение за насилие над девочкой в Барнауле. По настоянию следователей администрация города снесет здание, в котором было совершено преступление.

ТОЛК