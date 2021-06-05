Горняк22: Юный мотоциклист погиб под колесами грузовика на Алтае

ДТП. КамАЗ Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Мотоциклист не убедился в безопасности маневра и выехал со второстепенной дороги, не уступив место грузовику, у которого был приоритет в движении

Вечером 3 июня в селе Новый Бельтир Республики Алтай произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Предварительно известно, что 16-летний мотоциклист двигался по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу КамАЗу, который двигался по главной. В итоге молодой человек влетел в грузовик.

От полученных травм подросток скончался на месте ДТП. Водитель грузовика был трезвый.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе автомобиль сбил семилетнего ребенка на велосипеде.

ТОЛК