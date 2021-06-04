Горняк22: Томенко и «Новые вершины» подписали соглашение о стройке ГЛК на «Бирюзовой»

Стенд Алтайского края на ПМЭФ Фото: правительство Алтайского края

Власти окажут компании содействие по вопросам техприсоединения к объектам инженерной инфраструктуры, получению мер господдержки и консультативной помощи

Правительство Алтайского края в рамках Петербургского международного экономического форума заключило с компанией «Новые вершины» соглашение о строительстве комплекса туристических объектов в особой экономической зоне. Об этом 3 июня сообщат пресс-служба правительства.

Речь идет о возведении горнолыжного курорта на «Бирюзовой Катуни».

Документ о партнерстве подписали губернатор Виктор Томенко и исполнительный директор компании Кирилл Светличный – уточняется, что власти окажут «Новым вершинам» содействие по вопросам техприсоединения к существующим объектам инженерной инфраструктуры, получению мер господдержки и консультативной помощи.

Кроме того, Виктор Томенко принял участие в подписании соглашения по реализации комплексного инвестиционного проекта «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири», разработанного Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение».

Сообщается, что Алтайский край подготовил предложения о включении в общую программу уже реализуемых проектов «Туристский кластер «Белокуриха – Предгорье Алтая» и «Спортивно-туристский кластер «Тягун», а также перспективных кластеров «Катунь» (Айский сельсовет Алтайского района) и «Барнаул – горнозаводской город. 2 этап».

В декабре 2020 года компания «Новые вершины», которая связана с российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом, стала резидентом ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». На этой площадке инвестор планирует до 2026 года построить туркомплекс с горнолыжными трассам, канатными дорогами, отелями и системой искусственного оснежения. Общая сумма заявленных инвестиций составляет 25 млрд рублей.

ТОЛК