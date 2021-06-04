Горняк22: Дожди с градом и сильным ветром придут 4 июня в Алтайский край

Капли. Дождь. Стекло Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

К субботе в регионе ожидается понижение температуры воздуха и небольшие дожди. Но уже к воскресенью осадки прекратятся и начнется очередная волна потепления

4 июня дневная температура воздуха составит +19…+24 градуса. По юго-востоку воздух прогреется до +29 градусов. На большей части территории в этот день пройдут кратковременные дожди, грозы, местами по южным районам возможны сильные дожди и град, сообщает Алтайский ЦГМС.

Синоптики также предупреждают о сильном ветре. В течение дня с юго-западного он сменится на северо-западный, его скорость составит 11-16 м/с, местами с порывами до 21 м/с, а при грозах шквалы ветра достигнут 28 м/с.

В Барнауле в пятницу +22…+24 градуса. Также пройдут кратковременные дожди, грозы, местами возможно выпадение града. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 11-16 м/с.

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