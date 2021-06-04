Горняк22: Народные приметы на 4 июня: на что обратить внимание в Василисков день
Василек. Природа. Растения Фото: pixabay.com
Почему крестьяне не сеяли 4 июня и зачем девушки бросали в реку венки из березовых веток: приметы и поверья на каждый день
В народном календаре 4 июня получило названия: Василиск, Василисков день и Соловьиный день. Первые два связаны с мучеником Василиском, который пострадал за веру в начале IV века при правлении императора Максимиана Галерия. Святому приписывают несколько чудес: когда его схватили, рядом с тем местом, где Василиска привязали к дереву, заколебалась земля и из скалы забил источник. А после огонь, сошедший с неба, испепелил то место, где мужчину хотели казнить.
4 июня крестьяне не пахали и не сеяли, так как боялись, что на полях вырастут одни васильки. Как указывает сайт Vsyamagik.ru, девушки в этот день украшали лентами березу и плели из ее веточек венки, которые бросали в воду: если венок тонул – к беде, если плавал – к счастью.
Народные приметы на 4 июня:
- Сильный туман и обилие росы предвещают хороший урожай.
- Поют птицы – погода будет хорошей.
- Большое количество оводов и пауков предсказывает богатый урожай огурцов.
- Соловей поет ночью – к ясной погоде.