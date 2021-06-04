Горняк22: Барнаульский окулист рассказала, как правильно выбрать солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки. Фото: pixabay.com

Носить очки с защитой от ультрафиолета стоит круглый год и при любой погоде, начиная с самого раннего детства. Это важная инвестиция в свое здоровье

Люди привыкли носить солнцезащитные очки с момента, когда сходит снег, с целью защиты от яркого слепящего солнечного света. Однако самая главная их функция заключается в защите от ультрафиолетового излучения, которое проникает даже сквозь плотные облака в пасмурную погоду, и наблюдается круглый год. Врач-офтальмолог из Барнаула Алина Полякова рассказала «Толку», к каким заболеваниям глаз может привести влияние УФ-лучей, и как правильно выбирать солнцезащитные очки.

– Насколько опасен ультрафиолет для глаз?

– Ультрафиолет — это фактор риска развития многих заболеваний: меланомы, катаракты, возрастной макулярной дегенерации (дистрофии сетчатки), птеригиума (нарастание ткани конъюнктивы на роговицу) и многих других. Важно понимать, что при всех перечисленных заболеваниях УФ — это не причина, а фактор риска.

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Проникая в клетки, УФ вызывает образование свободных радикалов, а также повреждение белков и ДНК, что приводит к мутациям и, как следствие, онкологии. Так появляется меланома и другие виды рака. Развитие возрастной макулярной дегенерации связывают с образованием свободных радикалов, ведь с возрастом ослабевает антиоксидантная защита сетчатки.

Разрушение белка в веществе хрусталика вызывает его помутнение — катаракту. Интенсивное УФ-излучение может приводить к ожогам роговицы и сетчатки с серьезной потерей зрения. Для глаз вреден любой ультрафиолет, как естественный, так и искусственный.

– Когда нужно использовать солнцезащитные очки?

– Желательно носить очки круглый год и в любую погоду. При УФ-индексе 3 и выше – обязательно. УФ-индекс можно узнать на многих популярных сайтах с прогнозами погоды. Не стоит забывать, что снег отражает ультрафиолет довольно сильно.

– Почему нельзя носить дешевые солнцезащитные очки?

– Очки за 300 рублей с базара по факту солнцезащитными не являются — скорее наоборот. Под затемненными стеклами зрачки расширяются, и таким образом в глаза поступает больше ультрафиолета.

Поэтому любые очки нужно покупать в проверенных оптиках. Обычно там имеются приборы, которые показывают процент блокировки ультрафиолета линзой.

Если нет возможности приобрести солнцезащитные очки, либо, к примеру, ребенок отказывается их носить — лучше надевать панаму или кепку с козырьком. А вообще приучать детей к очкам стоит уже с одного года.

– На что обращать внимание при выборе солнцезащитных очков?

– Оправа и дужки по возможности должны быть максимально широкими. На дужках часто указывают все необходимые сведения о модели очков: объем пропускания ультрафиолета, степень затемнения линзы и наличие поляризации.

Маркировка UV400 означает, что очки защищают от 99% солнечных лучей (меньше цифра — меньше защита). Проверить, насколько линза пропускает УФ, можно в оптике на специальном приборе — спектрометре.

Степень затемнения очков (cat/filter cat) бывает от 0 до 4. В городе достаточно 2, на море и в горах — 3-4. Цвет линзы при этом не имеет значения. Буква P или надпись «polarized» означает наличие поляризационного фильтра.

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– Есть ли смысл в очках с поляризацией?

– Поляризованные линзы устраняют блики, отраженные от асфальта, воды, снега. Они могут быть весьма полезны при вождении автомобиля, катании на лыжах, сноуборде или водном транспорте.

Для города поляризация используется по желанию. Она не имеет никакого отношения к защите от ультрафиолета.

Проверить наличие поляризации можно по специальным картинкам либо посмотреть через очки на ЖК-экран (телефона, компьютера). В очках с поляризацией он может сильно затемниться либо отливать радугой.

– Если человек носит очки с диоптриями, стоит ли покупать аналогичные солнцезащитные?

– Хорошим решением будут фотохромные очки с диоптриями, линзы которых затемняются только при ультрафиолетовом свете, а в помещении становятся светлыми.

Если человек может ходить по городу без очков с диоптриями, ничего страшного не случится, если его солнцезащитные очки не будут одновременно корригирующими. Взрослому человеку, в отличие от детей, не обязательно носить очки постоянно, если этого не требуют образ жизни и профессия.

– Пластиковые СЗ-очки могут быть качественными? Или лучше брать их с линзами из стекла?

– Линзы из стекла постепенно уходят в небытие, хоть они и более стойкие к царапинам и химическим веществам. Стекло тяжелое, хрупкое, при ударе может травмировать глаза. Пластик же легкий, прочный, безопасный, его можно окрасить в любой цвет и вставить в любую оправу, изготовить линзы со сложным дизайном. В любом случае выбор за вами, но стоит спросить врача, что подойдет именно вам: стекло или пластик.

– Если очки поцарапались, их нужно менять?

– При появлении царапин следует обратиться в оптику, где вы приобретали очки. Полировать очки нельзя, особенно в домашних условиях: вы повредите защитное покрытие.

Если не хотите менять очки, придется заменить поцарапанную линзу в оправе. Берегите очки: носите в футляре, протирайте только специальными салфетками, не бросайте куда попало. Менять очки рекомендуется раз в два года.

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