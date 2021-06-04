Горняк22: Мальчик, на которого сбросили бутыль с водой в Барнауле, сломал позвоночник

Вода. Бутыль с водой Фото: pixabay.com

По данным источника, пострадавший мальчик в тот день играл в компании тех же детей, которые сбросили с высоты наполненную водой бутыль

Ребенок, на которого 2 июня с высоты упала пятилитровая бутылка с водой, находится в больнице с компрессионным переломом позвонка и ушибом головы. Об этом «Толку» сообщил компетентный источник, знакомый с ситуацией.

Как оказалось, накануне днем компания из четырех ребят купила пятилитровую бутыль с водой в магазине. Часть воды они выпили, а затем поднялись на один из верхних этажей многоэтажного дома на улице Взлетная, 3 и устроили забаву – с общего балкона сбрасывали бутылку вниз, спускались за ней и снова бросали с высоты.

По данным источника, в какой-то момент один из участников «развлечения» задержался под окнами дома, а другие ребята в очередной раз выбросили вниз тяжелую бутылку с водой. Она по касательной ударила мальчика, которого с травмами увезли в больницу.

Ребенок сейчас находится в травматологическом отделении Центра охраны материнства и детства. Характер травм оценивают как средней степени тяжести, жизни мальчика ничего не угрожает.

Напомним, инцидент произошел вечером 2 июня в Барнауле – 11-летний ребенок пострадал при падении бутылки с балкона барнаульской 15-этажки.

ТОЛК