Горняк22: Школьница внезапно умерла в детском лагере в Волгограде

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Специалисты не нашли признаков насильственной смерти а также следов наркотиков и алкоголя на теле погибшей. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы

2 июня в Волгограде в детском лагере «Орленок» скончалась 16-летняя девочка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Стало известно, что подросток потеряла сознание в своей комнате. Штатный медработник лагеря и скорая помощь пытались привести ребенка в чувство, но после 25 минут реанимационных действий зафиксировали остановку сердца, сообщает «РИА Новости».

В настоящее время врачи устанавливают причину смерти. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с гибелью школьницы. На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев.

Ранее «Толк» сообщал, что девятиклассница умерла во время сдачи ОГЭ в Северной Осетии. Ранее у девочки диагностировали проблемы с сердцем.

ТОЛК