ГОРНЯК22 04.06.2021
Происшествия

Горняк22: В Саратове за двойное убийство будут судить учителя физкультуры

Горняк22
11 часов Ago

Место преступления Фото: СУ СК по Саратовской области

Сообщается, что в момент возбуждения дела и ареста женщина все еще работала в лицее учителем физкультуры. За последнее время она сменила более 10 образовательных организаций, где работала с детьми

В Саратове перед судом предстанет 54-летняя учитель физкультуры за убийство 38-летней знакомой и её трехлетней дочери, а также последующее хищение их имущества, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, днём 29 ноября 2020 года она пришла в квартиру дома по улице Чернышевского, где жила женщина с ребёнком и нанесла им множественные удары ножом. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. После этого обвиняемая похитила из квартиры банковскую карту, ювелирные изделия и скрылась с места преступления. С банковской карты она сняла 70 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство, двух лиц, в том числе  малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и 162 УК РФ (разбой). 

Стало известно, что обвиняемая обращалась к знакомой с просьбой обеспечить ей алиби. Кроме того, она пыталась обжаловать арест из-за наличия двух несовершеннолетних сыновей, но дети охарактеризовали мать крайне отрицательно, сообщает «Версия-Саратов».

Ранее «Толк» сообщал, что жительница Новокузнецка задушила сожителя своим весом. При росте ниже среднего обвиняемая весит более 100 кг. На допросе она призналась, что просто хотела успокоить сожителя.

ТОЛК

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