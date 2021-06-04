Горняк22: В Барнауле корова атаковала пятилетнего ребенка на дороге

Корова Фото: pixabay.com

Животное подняло девочку на рога и бросила на проезжую часть под колеса автомобилей. Водители успели вовремя затормозить

В Барнауле пятилетняя девочка пострадала в результате атаки пасущейся коровы. Об этом сообщает «КП-Алтай». Инцидент произошел вечером 2 июня в поселке Затон.

По данным ресурса, женщина возвращалась с дочерью из детского сада. Возле моста через протоку на них неожиданно бросилась корова из разгуливающего здесь стада.

Сообщается, что животное подняло девочку на рога и бросило на проезжую часть под колеса автомобилей. Водители успели вовремя затормозить и мать подхватила ребенка с дороги.

Пострадавшая получила ушиб стопы и ссадину от коровьего рога на животе.

Родители обратились в полицию. Они ищут очевидцев произошедшего.

Случаи нападения коров на человека не так уж редки. Так, в июне прошлого года животное атаковало семью с грудным ребенком в одном из районов Алтайского края.

ТОЛК