Горняк22: В Барнауле корова атаковала пятилетнего ребенка на дороге
Корова Фото: pixabay.com
Животное подняло девочку на рога и бросила на проезжую часть под колеса автомобилей. Водители успели вовремя затормозить
В Барнауле пятилетняя девочка пострадала в результате атаки пасущейся коровы. Об этом сообщает «КП-Алтай». Инцидент произошел вечером 2 июня в поселке Затон.
По данным ресурса, женщина возвращалась с дочерью из детского сада. Возле моста через протоку на них неожиданно бросилась корова из разгуливающего здесь стада.
Сообщается, что животное подняло девочку на рога и бросило на проезжую часть под колеса автомобилей. Водители успели вовремя затормозить и мать подхватила ребенка с дороги.
Пострадавшая получила ушиб стопы и ссадину от коровьего рога на животе.
Родители обратились в полицию. Они ищут очевидцев произошедшего.
Случаи нападения коров на человека не так уж редки. Так, в июне прошлого года животное атаковало семью с грудным ребенком в одном из районов Алтайского края.