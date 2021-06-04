Горняк22: В минздраве рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
Больница. Реанимация Фото: pixabay.com
Одну из пациенток 3 июня — на четвертый день после ЧП — перевели из реанимации в общую палату. Вторая остается в отделении интенсивное терапии
В состоянии двух девочек, которые серьезно пострадали при опрокидывании надувного батута в Барнауле, нет отрицательной динамики. Об этом сообщает «Амител» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
«Состояние без ухудшений», – проинформировали в ведомстве.
Здесь уточнили, что одну из пациенток 3 июня – на четвертый день после ЧП – перевели из реанимации в общую палату. Вторая остается в отделении интенсивное терапии.
30 мая возле торгового центре «Район» в Барнауле перевернулся батут с детьми. С места происшествия госпитализировали двух девочек трех и четырех лет. Состояние одной из них врачи оценили как тяжелое, второй – как крайне тяжелой. Возбуждено уголовное дело, владелицу аттракциона поместили под домашний арест.