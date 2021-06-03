Горняк22: Какие приметы были важны 3 июня и во что верили люди

Лен Фото: pixabay.com

Чем прославился святитель равноапостольный царь Константин, которого 3 июня вспоминают православные, и в какие приметы в этот день верили предки

Крестьяне 3 июня сеяли лен, так как считалось, что он вырастет длинным. А православная церковь в этот день вспоминала святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену. Константин Великий (285-337) был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены. Когда молодому человеку было 18 лет, император Диоклетиан повелел забрать его от родителей и поселить во дворце в качестве заложника. И только после отказа Диоклетиана от престола Константин вернулся в Галлию, где стал императором, переняв престол у отца.

Как указывает сайт Vsyamagik.ru, Константин Великий совершил настоящий переворот в истории Византийского государства и в мировой истории. Именно он издал манифест, позволяющий всем безбоязненно принимать христианство, а также повелел отдать христианам все отнятое за время гонений имущество. В 322 году Константин стал правителем Римской империи, а после на берегах Босфора основал Константинополь.

Мать Константина, святая Елена тоже была христианкой. Именно она собрала многие важные церковные реликвии, такие, например, как Животворящий Крест, Гроб Господень.

Народные приметы на 3 июня:

Если 3 июня погода плохая, то и осень окажется холодной. Хорошо цветет рябина – урожай льна будет богатым. Кукушка кукует – стоит ждать хорошей погоды. Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря снег с крупой. Мерцающие звезды предвещают ненастье.

ТОЛК