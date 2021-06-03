Горняк22: Двойное ДТП с трамваем произошло на оживленном перекрестке Барнаула
Место происшествия Фото: 2ГИС
По предварительным данным, трамвай протаранил выскочившую перед ним на пути легковушку, которая следом «зацепила» маршрутку
В Барнауле произошло ДТП с участием трамвая, легкового авто и маршрутного автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария случилась утром 2 июня на пересечении улиц Малахова и Власихинской.
По предварительным данным, трамвай протаранил выскочившую перед ним на пути легковушку, которая следом «зацепила» маршрутку.
О пострадавших не сообщается. Однако на месте происшествия скапливается дорожный затор.
Ранее «Толк» сообщал о том, что У Сибирской долины в Барнауле произошло жесткое ДТП с пострадавшими.