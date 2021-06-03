Горняк22: Проверка нашла нарушения при эксплуатации аттракционов на Алтае

Батут Фото: instagram.com/air_games_batut/

Пока в Бийске разрешили работать батутам только на Петровском бульваре. Готовится распоряжение по площадке перед ТЦ «АБ» и в парке Вали Максимовой

В Алтайском крае стали известны первые результаты проверок уличных аттракционов, которые инициировали после ЧП с опрокинувшимся батутом в Барнауле. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Накануне в Бийске нарушения в развлекательных детских зонах нашла комиссия городской мэрии. Так, размеры одного из батутов оказались несоответствующими разрешённым. Кроме того, одна из предпринимательниц поставила два аттракциона без договора с администрацией.

Информацию о выявленных нарушениях направят в Ростехнадзор.

Власти города разработали схему размещения аттракционов, их количество, и требования по внешнему виду и размерам.

Пока в Бийске разрешили работать батутам только на Петровском бульваре. Готовится распоряжение по площадке перед ТЦ «АБ» и в парке Вали Максимовой. Также этим летом батуты разместят ряд хозяйствующих субъектов на своих участках.

Вечером 30 мая в Барнауле перевернулся батут с детьми. В результате инцидента серьезно пострадали две девочки трех и четырех лет. Возбуждено уголовное дело. Власти инициировали проверки уличных аттракционов.

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