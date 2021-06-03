Горняк22: В центре Барнаула кроссовер протащил мужчину на капоте

Кадр из видео Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

На кадрах с места происшествия видно, что иномарка приближается к оживленному перекрестку с лежащим на капоте человеком.

В центре Барнаула легковой автомобиль несколько метром протащил человека на капоте. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 1 июня на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя.

«Мужчина залез на капот автомобиля, разбил окно, и не слезал с него (автомобиля – прим. ред)», – рассказал автор поста.

По его словам, что именно произошло, и чем закончилась история он не знает.

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