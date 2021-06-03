Горняк22: Следствие продолжает поиски пропавшей 7 лет назад под Барнаулом Ксюши Боковой

Ксения Бокова Фото: "Барнаул 22"/""ВКонтакте

Исчезновение девочки стало одним из самых резонансных дел в Алтайском крае. Следователи отмечают, что расследование может затянуться на долгие годы

Дело пропавшей под Барнаулом семь лет назад школьницы Ксюши Боковой не имеет срока давности и поэтому продолжает расследоваться. Об этом на пресс-конференции 31 мая сообщил замглавы СУ СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев.

«Сообщения отрабатываются до сих пор. В соцсетях периодически выскакивают какие-то сигналы. Каждое слово проверяем», – рассказал он.

По словам Мальцева, следователи цепляются за любую возможность – отрабатывают даже ту информацию, которая поступает от ясновидящих и экстрасенсов. Однако пока никаких результатов этой работы нет.

10-летняя Ксения Бокова исчезла в Новоалтайске 28 марта 2014 года по дороге домой, когда возвращалась с репетиции в школе. На поисках школьницы развернули масштабную операцию с привлечением волонтеров и беспилотников. На третий день в реке, у моста через которую в последний раз видели девочку, нашли ее сумку и телефон. Но что произошло с ребенком – до сих пор не известно.

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