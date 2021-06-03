Горняк22: Полиция устанавливает личность мужчины, пострадавшего в ДТП под Барнаулом

ДТП. Знак Фото: pexels.com

В больнице пострадавший проходит как «неизвестный», поскольку документов при нем не было. Полиция устанавливает личность мужчины

Мужчина-пешеход получил тяжелые травмы в ДТП под Барнаулом. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 1 июня около 23.05 на автодороге Научный городок – Березовка.

Известно, что автомобиль совершил наезд на 55-летнего пешехода, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает личность пострадавшего.

Ранее стало известно, что в страшной аварии на алтайской трассе погибла семья тренера бийской спортшколы.

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