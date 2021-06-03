Горняк22: Полиция устанавливает личность мужчины, пострадавшего в ДТП под Барнаулом
ДТП. Знак Фото: pexels.com
В больнице пострадавший проходит как «неизвестный», поскольку документов при нем не было. Полиция устанавливает личность мужчины
Мужчина-пешеход получил тяжелые травмы в ДТП под Барнаулом. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла 1 июня около 23.05 на автодороге Научный городок – Березовка.
Известно, что автомобиль совершил наезд на 55-летнего пешехода, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полиция устанавливает личность пострадавшего.
Ранее стало известно, что в страшной аварии на алтайской трассе погибла семья тренера бийской спортшколы.