Горняк22: Семью полицейского, который застрелил молодого новосибирца, вывезли из посёлка

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Ранее представители азербайджанской диаспоры уверяли, что всё будут решать «в рамках правового поля», но в Мошково — родном посёлке полицейского — этому не верят и боятся

Семью инспектора ДПС Александра Гусева, который застрелил при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка Мошково Новосибирской области. Об это сообщает NGS.

Муж сестры полицейского рассказал, что из-за угроз расправой всю семью увезли сразу после того, как раненый парень скончался.

«Врачей запугивали, ходили по больнице. Они и нам начали угрожать, всем членам семьи. Руководитель диаспоры приезжал, успокаивал их: давайте, мол, мирно всё проведем. Но… Как только парень умер, то всю семью сразу вывезли. Потому что близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем», – признался мужчина.

На следующий день после смерти молодого человека по поселку поползли слухи, что родственники пострадавшего едут в Мошково разбираться. Они действительно стягивались в центр населенного пункта.

После происшествия жители посёлка разделились на два лагеря: одни называют инспектора ДПС жестоким тираном, который штрафует всех подряд по поводу и без, другие уверены в справедливости и принципиальности полицейского.

«Жалко его детей, у него же две дочери. А лично его не жалко», – заявил один из жителей поселка.

«Как я слышал, был факт завладения оружием: пытались отобрать пистолет. А в таком случае они по инструкции могут без предупредительных выстрелов применять оружие», – поделился односельчанин полицейского.

Напомним, что 28 мая местный сотрудник ДПС в потасовке с молодыми людьми, которых остановили за тонировку, случайно выстрелил в голову Векилу Абдуллаеву, который позже умер в больнице. После этого посёлок заполонили машины с ОМОНом, а дом полицейского взяли под охрану.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске суд арестовал инспектора ДПС, который выстрелил в человека. Против полицейского возбудили дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

ТОЛК