Горняк22: Пятилетняя девочка впала в кому, выпав из окна в Барнауле
Скорая помощь. Медицина Фото: pixabay.com
Ребенок залез на подоконник в квартире на втором этаже, оперся на москитную сетку и упал вниз. Пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга
Пятилетнюю девочку госпитализировали в Барнауле после падения из окна жилой многоэтажки Барнаула. Информацию об этом «Толку» подтвердили в региональном управлении СКР.
Инцидент произошел 1 июня на улице Шукшина, 15.
Ребенок залез на подоконник в квартире на втором этаже, оперся на москитную сетку и упал вниз. По данным Telegram-канала «Unusual Crimes Barnaul», пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга, она находится в реанимации в состоянии комы.
Ранее в этот же день в Бийске ребенок выпал из окна детского сада, сломав ногу.