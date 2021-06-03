Горняк22: Пятилетняя девочка впала в кому, выпав из окна в Барнауле

Скорая помощь. Медицина Фото: pixabay.com

Ребенок залез на подоконник в квартире на втором этаже, оперся на москитную сетку и упал вниз. Пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга

Пятилетнюю девочку госпитализировали в Барнауле после падения из окна жилой многоэтажки Барнаула. Информацию об этом «Толку» подтвердили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел 1 июня на улице Шукшина, 15.

Ребенок залез на подоконник в квартире на втором этаже, оперся на москитную сетку и упал вниз. По данным Telegram-канала «Unusual Crimes Barnaul», пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга, она находится в реанимации в состоянии комы.

Ранее в этот же день в Бийске ребенок выпал из окна детского сада, сломав ногу.

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