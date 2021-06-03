Горняк22: Крупный пожар произошел на продуктовом рынке Барнаула
Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"
На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов. Сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение для доступа экстренных служб
Крупный пожар произошел днем 2 июня на продуктовом рынке Барнаула. Информацию об этом «Толку» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Уточняется, что горит здание на улице Власихинская 59/2.
«[Горит] крыша административного здания с торговыми павильонами. Проведена эвакуация людей», – сообщили в ведомстве.
Здесь уточнили, что пожару присвоен второй ранг сложности.
Площадь здания составляет свыше 1 тысячи кв. метров. Здесь расположена фруктовая ярмарка.
На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов. Сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение для доступа экстренных служб.