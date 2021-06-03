Горняк22: Владельцев частного пансионата для престарелых в Алтайском крае отправили в СИЗО

Колючая проволока Фото: pixabay.com

Против коммерсантов возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей

В Алтайском крае суд отправил в СИХО двух владельцев частного пансионата, где нашли изможденных стариков. Об этом 2 июля сообщает региональное управление СКР.

«По ходатайству следователя двум индивидуальным предпринимателям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение последних пяти лет обвиняемые «поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых» на улице Рихарда Зорге.

«Установлено, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении частного пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом», – сообщили в ведомстве.

Первой о ситуации рассказала депутат Рубцовского горсовета Надежда Дрюпина. Проверка не обнаружила запасов еды на кухне организации приюта. Выяснилось также, что мужчины и женщины здесь находятся вместе, справляя нужду в одной комнате. Ванной в здании проверяющие и вовсе не обнаружили. За все время существования у приюта сменилось три владельца. Как правило, руководитель «уходила» после очередной проверки прокуратуры.

После огласки стариков переселили в бюджетное учреждение. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенном группой лиц.

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