ГОРНЯК22 03.06.2021
Происшествия

Горняк22: Барнаульцы выберут место для стелы «Город трудовой доблести»

Горняк22
15 часов Ago

Барнаул, виды города Фото: Анна Меньшикова

Свои предложения горожане до 1 июля могут высказать на платформе обратной связи (ПОС), а также через городскую интернет-приемную на официальном сайте города

Жителям Барнаула предлагают выбрать место размещения стелы «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба мэрии.

20 мая 2021 года Указом Президента России Барнаулу было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Город, получивший такое звание, может установить в честь этого стелу. В этом месте ежегодно 1 мая и 9 мая будут проводиться торжества и праздничные салюты. 

«Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе места размещения стелы», – отметили в мэрии.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» учреждено Президентом в год 75-летия Великой Победы в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Ранее «Толк» сообщал, что до 92 млн рублей потратят на благоустройство парка «Изумрудный» в Барнауле. Организация, с которой будет заключен договор, должна будет закончить все строительные работы в «Изумрудном» до 1 ноября 2021 года.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: С 10 июня Россия возобновляет перелёты ещё в восемь стран

Горняк22: С 10 июня Россия возобновляет перелёты ещё в восемь стран

Горняк22
15 часов Ago
Самолёт Фото: pixabay.com С 10 июня также возобновят перелеты в заграницу из аэропортов Владикавказа, Томска и Нижнекамска с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Марокко, Венгрией,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: