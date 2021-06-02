Горняк22: «Не сошлись характерами»: Дава рассказал о расставании с Бузовой

DAVA Фото: кадр из youtube.com

По словам блогера, сейчас он решил сосредоточиться на своей карьере, забыть прежние отношения, и начать жизнь с чистого листа

Певец Дава рассказал о расставании с телеведущей Ольгой Бузовой, сообщает «КП». По его словам, он старается не думать о прошлом, но при этом пока остается без пары.

«Ольга большая труженица, она замечательная. Все у неё будет хорошо. Я отпустил нашу ситуацию с ней ещё в феврале. Да, мы не сошлись характерами, такое бывает. Когда любишь, иногда приходится отпускать человека. Никаких новых отношений у меня сейчас нет. Я считаю, что, когда сильно любил, невозможно сразу окунуться в новые отношения», – объяснил он.

Ольга Бузова и Дава (Давид Манукян) расстались в начале 2021 года. Сами звезды не раскрывают подробности разрыва. В Сети же появлялись слухи, что блогер поднимал руку на девушку.

Ранее «Толк» сообщал, что экс-жених Бузовой Дава станет новым ведущим «Дома-2». По его словам, он всегда хотел попробовать стать ведущим масштабного шоу, а «Дом-2» идеально подошел на эту роль.

ТОЛК