ГОРНЯК22 03.06.2021
Происшествия

Горняк22: Всемирный день бега: когда его отметят в 2021 году и как к нему присоединиться

Горняк22
15 часов Ago

Бег Фото: pixabay.com

Всемирный день бега учредили для того, чтобы привлечь внимание людей к этому очень доступному и максимально полезному виду спорта

В 2009 году в США провели праздник, который спустя семь лет стал международным: Всемирный день бега отмечается ежегодно каждую первую среду июня и популярность его постоянно растет. Изначально он привлек спортсменов-легкоатлетов, теперь же к нему присоединились миллионы любители бега, который считается самым доступным видом спорта. В 2021 году мероприятие выпадает на 2 июня.

Как указывает Calend.ru, организаторы Всемирного дня бега запустили специальный сайт globalrunningday.org, где любой желающий присоединиться к акции, может зарегистрироваться, сообщить о своей дистанции и месте пробега. Кроме того, в это день проводится флешмоб: нужно выложить в сеть фото с забега с хештегом #GlobalRunningDay.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: С 10 июня Россия возобновляет перелёты ещё в восемь стран

Горняк22: С 10 июня Россия возобновляет перелёты ещё в восемь стран

Горняк22
15 часов Ago
Самолёт Фото: pixabay.com С 10 июня также возобновят перелеты в заграницу из аэропортов Владикавказа, Томска и Нижнекамска с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Марокко, Венгрией,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: