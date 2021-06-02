Горняк22: Уголовное дело о гибели двух детей из Новоалтайска приостановили

В Токарево. Фото: Анна Меньшикова

На данный момент следствие не может стопроцентно сказать, кто виновен в гибели подростков. Не исключается версия о несчастном случае

Расследование уголовного дела о пропавших в январе 2020 года в Новоалтайске подростках приостановили. Об этом сообщил заместитель руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев. Точно установить лицо, совершившее их предполагаемое убийство, не удалось.

«Ситуация такая: достоверно установлено, что они были вечером у 48-летнего знакомого мужчины, который впоследствии покончил с жизнью. Что произошло между этим моментом и тем, когда они оказались в месте, где обнаружили тела — неизвестно. На данный момент у нас нет стопроцентных доказательств того, что именно вышеуказанный мужчина расправился с ними. Следов насилия на их телах не нашли», — объяснил в ходе пресс-конференции Константин Мальцев.

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Расследование и проведение экспертиз также усложнило то, что тела нашли спустя долгое время — дети пропали 7 января 2020 года, а обнаружили их 27 апреля. Единственная зацепка — углекислый газ в легких подростков — может быть как причиной их смерти (отравлением), так и следствием гнилостных изменений тел.

«Мы передали в органы дознания МВД поручение по отработке дополнительных версий. Как только что-то новое появится, мы сразу же возобновим расследование. То, что дело приостановлено — не значит, что мы сидим сложа руки. Закрыто оно до установления виновного не будет», — заверил Константин Мальцев.

Как ранее сообщал «Толк», 18-летняя Оксана Руденко и ее 15-летний приятель Дмитрий Д. ушли из дома бабушки мальчика вечером на Рождество. Девушка решила поехать к своему молодому человеку, а Дмитрий решил ее проводить до остановки. Автобус отходил в 18:50. С тех пор, как подростки ушли, родные их не видели.

Что известно о пропаже подростков

Заявления о пропаже детей поступили в полицию лишь на пятые сутки. Спустя некоторое время 48-летний сосед Оксаны — Владимир — признался, что в ночь на 8 января подростки были у него в гостях. По данным родных девушки, компания выпивала — это якобы было понятно по голосовым сообщениям, которые Оксана записывала сестре.

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Родным пропавших Владимир пояснял, что ночью подростки ездили на такси в магазин за выпивкой. Ночевать остались у него. А утром, когда он проснулся, девушки и парня в доме не было.

До гибели мужчина находился в статусе свидетеля. Во время допроса, когда полицейские отпустили его в туалет, он покончил с собой. Это сразу вызвало подозрения и у правоохранителей, и у родных пропавших детей.

Тела подростков нашли в канаве на расстоянии полукилометра друг от друга в 10 км от поселка Токарево (микрорайон Новоалтайска), где жили ребята. Дети были полураздетые, а у Оксаны, по словам ее матери, белье было вывернуто наизнанку.

По одной из версий, у 18-летней девушки могла быть связь с 48-летним соседом. Местные жители считали, что Владимир влюблен в нее, но девушка не отвечает ему взаимностью. Сестры Руденко ходили летом подрабатывать к соседу на сбор ягод и грибов, но только Оксана, помимо платы за работу, получала от него недешевые подарки: мобильный телефон, куртку, обувь.

По факту гибели главного подозреваемого против сотрудников полиции расследуют уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее «Толк» сообщал об обнаружении тела пропавшего в ноябре подростка из Завьялово, Ярослава П. По данным следователей, погибшего обнаружили в воде недалеко от дома его брата. Признаков насильственной смерти не нашли.

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