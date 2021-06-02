Горняк22: Подавилась едой: названа причина смерти 12-летней школьницы в Рубцовске

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

Следователи пришли к выводу, что смерть ребенка никак не связана с разговором с завучем школы, о котором говорили в соцсетях

Причиной смерти школьницы из Рубцовска стала аспирация дыхательных путей. Девочка подавилась пищей, о чем рассказал в ходе пресс-конференции замруководителя СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев.

«В тот момент, к несчастью, просто никого не оказалось рядом, чтобы помочь. Что касается ситуации с педагогом — связь происшествия с этим не установлена. Мама девочки подтверждает, что ребенок накануне был в хорошем настроении», — подчеркнул Мальцев.

Напомним, 8 апреля в Рубцовске нашли мертвой 12-летнюю ученицу местной школы. Тогда появилась версия, что девочке стало плохо после разговора с завучем из-за выложенного в Сеть видеоролика, который дети сняли в школе. После этого детский омбудсмен провела личный прием родителей учеников школы, большинство из которых «выразили позитивную оценку климата» в ней.

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