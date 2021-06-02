Горняк22: Иномарка влетела в столб на Малаховском кольце в Барнауле

ДТП. Барнаул Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения — у него смята вся передняя часть. Предположительно, пострадали два человека

Около полуночи 31 мая в Барнауле автомобиль влетел в столб на кольце на улице Малахова, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, пострадала женщина-пассажир, она пожаловалась на боль в ноге и травму головы. У водителя также разбита голова.

На месте работали сотрудники полиции, МЧС и медики.

Напомним, 30 мая на трассах Алтайского края произошло два смертельных ДТП. В них погибли сразу восемь человек, 12 пострадали.

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