Горняк22: В Сибири мужчина разбился насмерть при падении со скалы

Скалы Фото: pixabay.com

В минувшие выходные турист забрался на Первый столб в нацпарке «Красноярские Столбы», но не удержался и упал в расщелину

30 мая в национальном парке «Красноярские Столбы» 56-летний мужчина сорвался со скалы и погиб на месте, сообщает NGS.

Стало известно, что трагедия произошла на Первом столбе. Турист упал в расщелину в скале и скончался на месте от полученных травм. Тело обнаружили другие посетители нацпарка, которые вызвали спасателей – они извлекли тело погибшего и передали полиции.

Погибший мужчина был опытным скалолазом и любителем ходов Первого столба, его часто можно было видеть в выходные на скалах, сообщает newslab.ru.

При этом в выходные в Красноярск пришло аномальное похолодание. На Столбах и за городом шел снег, который даже не таял, поэтому опасность при подъеме на скалы повышалась многократно.

Ранее «Толк» сообщал, что 12-летний мальчик сорвался с горы Чертов палец в Алтайском крае. Он выжил, по получил травмы и был госпитализирован в Горно-Алтайскую городскую больницу.

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