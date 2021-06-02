Горняк22: Стали известны подробности убийства семьи в Подмосковье

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Родные и близкие не верят в предварительную версию следствия о том, что мужчина сам зарезал жену и дочерей, но, по словам некоторых близких к семье людей, в семье были проблемы из-за ставок на спорт

Стали известны подробности гибели семьи в Подмосковье. По предварительной информации, мужчина убил жену и двух дочерей, а потом покончил с собой из-за долгов, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, долги мужчины стали причиной убийства. Ранее в семье были конфликты на этой почве. Сейчас исследуются переписки, обнаруженные в телефонах погибших», – рассказали в правоохранительных органах.

Стало известно, что погибший мужчина – Фируз Еров – был талантливым программистом, которому семь лет назад предложили должность в Москве. По словам знакомых, семья была очень благополучная, крепкая и дружная. А Еров был примерным семьянином, сообщает «РИА Новости».

Но, по словам подруги одной из дочерей, девочка в последнее время часто жаловалась на родителей, которые «могут быть очень злыми, особенно отец». По показаниям одного из родственников, отношения в семье испортились из-за увлечения мужчины азартными играми. По его словам, тот якобы регулярно делал ставки на спорт и много проигрывал.

Ранее «Толк» сообщал, что в Подмосковье нашли мёртвыми семью из четырёх человек. Тела женщины и девочек с колото-резаными ранениями были обнаружены лежащими на кровати спустя почти месяц. На теле мужчины видимых телесных повреждений не было.

ТОЛК