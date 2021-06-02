Горняк22: Хозяйку барнаульского батута, где пострадали дети, планируют арестовать

Батут Фото: Толк

Сейчас следователи допрашивают обвиняемую. Вероятно, в ближайшее время ее заключат под стражу. Правоохранители уже готовят соответствующее ходатайство в суд

Следователи предъявили обвинение 51-летней владелице батута в районе Докучаево в Барнауле, где 30 мая пострадали двое детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Женщине вменяют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Максимальная санкция – шесть лет лишения свободы.

Сейчас женщина задержана и допрошена как обвиняемая. В ведомстве уточнили, что сейчас следователи готовят ходатайство о ее заключении под стражу. Кроме того, задержан владелец батута, 30 – летний предприниматель.

Напомним, вечером 30 мая рядом с трамвайным кольцом в районе Докучаево батут с детьми неожиданно взлетел в воздух и «выбросил» их на трамвайные рельсы. В результате инцидента пострадали две девочки – трех и четырех лет. Обе находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Алтайский следком возбудил уголовные дела – по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о халатности.

Вместе с тем, владелица батута рассказала, что все оборудование на «улетевшем» батуте якобы было исправно, а крепежи отвечали нормам. Однако она планирует закрыть бизнес и обещает молиться о здоровье пострадавших детей.

ТОЛК