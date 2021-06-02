Горняк22: Вандалы разгромили фонари в барнаульской аллее

Фонари. Ночь Фото: pixabay.com

Теперь на аллее возле уличного спортивного комплекса отсутствует один фонарь. Кто будет его восстанавливать и что грозит нарушителю, уточняется

Ночью 1 июня в краевой столице неизвестный молодой человек сломал фонарь на аллее на улице Георгия Исакова, сообщает «Инцидент Барнаул».

Судя по кадрам, парень подошел к фонарному столбу и намеренно начал его трясти до тех пор, пока фонарь не упал на землю. При этом свидетелями ЧП стали другие горожане. Произошедшее сняли камеры видеонаблюдения, установленные в аллее.

Ранее «Толк» писал, что аллею на Исакова в Барнауле начали приводить в порядок в 2011 году, тогда все работы проводились силами ТОС и школьников. Затем по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке администрации Барнаула аллею выложили современной плиткой, здесь установили фонари, высадили новые растения, сделали газон, велодорожки, детские площадки и парковки.

Особенность данной аллеи заключается в том, что она объединяет два района: Железнодорожный и Ленинский. В итоге получился единый комплекс для комфортного отдыха жителей.

ТОЛК