Горняк22: В Новосибирске суд арестовал инспектора ДПС, который выстрелил в человека

Арест. Наручники Фото: pixabay.com

По данным соцсетей, после известия о смерти молодого человека, в Новосибирск стянули несколько автобусов с силовиками. Жители опасаются беспорядков, а власти — нападений на полицейских

31 мая в Новосибирске суд заключил под стражу 38-летнего старшего инспектора ДПС, случайно застрелившего 19-летнего молодого человека при задержании, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС сопровождал одного из друзей погибшего в служебный автомобиль для установления его личности. В этот момент пострадавший пытался помешать инспектору и сотрудник полиции, предположительно, превысив свои полномочия, начал избивать потерпевшего руками и ногами. После этого подозреваемый непроизвольно выстрелил в голову мужчины. От полученной раны потерпевший скончался через сутки в больнице.

Против полицейского возбудили дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). В настоящее время следователи устанавливают все факты происшествия.

Ранее «Толк» сообщал, что дядя умершего от полицейского выстрела новосибирца раскрыл подробности дела. По его словам, причиной остановки машины молодых людей стало нарушение правил тонировки в автомобиле.

ТОЛК