Горняк22: Алтайские следователи не могут найти виновных в обрушении трубы на ТЭЦ-2

ТЭЦ-2 после обрушения трубы. Фото: Виталий Барабаш

Сейчас правоохранительные органы ждут окончания экспертизы, которая должна дать ответ, кто же виновен в падении части трубы

Следственный комитет пока никому не предъявил обвинение по факту обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев.

Сейчас дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Пока виновные не выявлены, все необходимые экспертизы еще не окончены. Однако следователи уверяют, что ответственные лица сделали недостаточно, чтобы избежать падения трубы.

По словам Мальцева, на ТЭЦ-2 знали, что трубе требовался ремонт, однако ничего для этого не сделали. Барнаульская компания «Алтайтехноинжиниринг» в 2020 году обследовала эту трубу и признала ее «ограниченно работоспособной».

Ранее руководитель алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов назвал причиной обрушения трубы недостатки проектирования и низкое качество строительства. а. Обломки повредили систему топливоподачи. В результате на время многим барнаульцам снизили подачу тепла.

Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение второй трубы – было разрушено около 30 метров железобетонной конструкции. В результате был поврежден конвейер топливоподачи.

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