Горняк22: Прокуратура требует 10 лет срока для «кошмарившего» женщин вымогателя

Насилие, тюрьма. Фото: pixabay.com

Мужчина заводил отношения с девушками, а через некоторое время вымогал с них «долги» за подарки, в том числе с помощью побоев, угроз и психологического насилия

Уроженцу Рубцовска Александру Макаренко грозит лишение свободы на срок до 10 лет за десяток эпизодов разных преступлений, среди которых вымогательство, истязание, мошенничество, угроза убийством. Требование отправить его в колонию общего режима заявила прокуратура 1 июня. Мужчина годами «кошмарил» женщин, с которыми встречался, а также их семьи.

Два года в суде

Внешне Александр Макаренко совсем не похож ни на «Дон Жуана», ни на матерого уголовника: невысокий рост, плотное телосложение, редкие короткие волосы, пухлые щеки. Но материалы уголовного дела говорят об обратном.

Частично уровень его агрессии пришлось испытать на себе и корреспонденту «Толка»: мужчина при судье заявил о «распространении сплетен» о нем, и попросил удалить СМИ из зала. Однако в этом ему отказали на основании того, что заседание открытое.

Уголовное дело Макаренко рассматривается в суде с середины 2019 года. Оно уже прошло стадию апелляции и вернулось на новый круг. Потерпевшие оспорили вердикт из-за слишком мягкого приговора — 2,5 года колонии-поселения.

От действий Макаренко пострадали две девушки, хотя по их словам, потерпевших могло быть гораздо больше. Обе они в разное время состояли с ним в романтических отношениях.

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Он встречался с женщинами, втирался к ним в доверие, а затем начинал их контролировать, избивать и вымогать деньги, а также угрожать их родным

Как рассказывала «Толку» потерпевшая Елена К., Макаренко ухаживал настойчиво: забирал с работы и довозил до дома, запрещал покупать продукты, мотивируя это тем, что он мужчина и это его обязанность. Дарил сертификаты на спа, массаж и фитнес.

«Если я отказывалась от каких-либо его услуг или подарков, он становился агрессивным и начинал грубить. Затем начались сцены беспочвенной ревности. Чем дольше я с ним общалась, тем больше понимала, что с ним что-то не так. В конце концов Макаренко стал требовать с меня деньги за свои «подарки», — объясняла потерпевшая.

Суммы, которые вымогал мужчина, были немаленькие: 100 тыс. рублей, затем 500 тыс. рублей. Пытаясь добиться платежей, Макаренко опускался до морального и физического насилия.

«Однажды он в течение суток держал меня в квартире, где издевался надо мной: плевал в лицо, обливал водой, рвал на мне одежду. Макаренко не раз демонстрировал мне пистолет, и постоянно о нем напоминал: «Если будешь себя «плохо» вести, то получишь пулю в лоб. Я боялась за своих детей и родителей, поэтому платила ему», — говорила Елена К.

Периодически женщина подавала в полицию заявления, но мужчина вынуждал ее забирать их. Страха добавлял тот факт, что Макаренко не понес уголовного наказания за выстрел в голову мужчине: он получил административный штраф, о чем рассказывал Елене.

В конце концов полиция уговорила женщину не забирать заявление. Когда дело передали в СКР, она получила охранный ордер.

В ходе расследования Елена познакомилась со второй потерпевшей, которая пострадала за год до нее. Как ранее писал «Толк», эта девушка получала от абьюзера побои, стала жертвой вымогательства несуществующего долга, который Макаренко отсудил у нее. Обвиняемый распространял ее интимные фото близким и знакомым, а также на почве ревности выстрелил в голову ее бывшему мужу, отцу ее ребенка.

10 лет за 10 эпизодов

Потерпевшие заявили материальные иски к Макаренко, примерно по полмиллиона рублей каждая. Эти требования прокуратура, как сторона государственного обвинения, поддержала.

В ходе прений сторон, которые начались 1 июня 2021 года, представитель ведомства заявила, что полностью поддерживает обвинение, и считает вину Макаренко доказанной по всем эпизодам, а именно:

– четыре факта вымогательства денег, в том числе с применением насилия и в крупном размере,

– истязание, сопряженное с применением пыток,

– угроза убийством,

– разбой,

– незаконное лишение человека свободы,

– причинение вреда здоровью человека средней тяжести с особой жестокостью,

– мошенничество с причинением значительного ущерба.

По некоторым другим деяниям, в частности, принуждению к даче ложных показаний и самоуправству с применением оружия, мужчина уже получил приговор. Его присовокупят к новому. Также по ряду эпизодов уже вышел срок давности, и реального наказания за них Макаренко не получит.

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По статистике, одна из трех женщин и девочек испытывает физическое или сексуальное насилие хотя бы раз в жизни. Чаще всего это происходит со стороны интимного партнера

С учетом опасности, которую представляет для общества Макаренко, и большого числа преступлений представитель прокуратуры попросила назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 10 лет и штраф в размере 300 тыс. рублей. Гражданские иски потерпевших, в том числе о взыскании затрат на адвокатов и компенсаций морального вреда, просят удовлетворить.

Представитель потерпевших Анастасия Харламова в ходе прений попросила суд обратить внимание на то, что Макаренко уже был судим ранее за побои и другие преступления в отношении женщин, хотя на данный момент его судимости погашены. Также в его биографии был эпизод с избиением беременной, который завершился примирением сторон.

Сам подсудимый давать комментарии прессе не может по причине того, что находится под домашним арестом. Однако своим адвокатам, выйдя из зала заседания, он выразил недвусмысленное мнение о позиции прокуратуры: «Эта *** (мат — прим. ред.) прокурорша совсем ***, говорит о том, чего даже в деле нет!» Вероятно, его не устроил запрошенный для него срок наказания.

После вынесения приговора, каким бы он ни был, срок мужчине зачтут время, проведенное в СИЗО (два года), и под домашним арестом. Следующее заседание, на который выступит подсудимый, состоится 7 июня.

Если вы или ваши близкие находитесь в похожей ситуации, обратитесь в «Краевой кризисный центр для женщин» в Барнауле по телефонам: 8 (3852) 34-22-55, 34-28-26, сайт: www.womenkrizis.ru.

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